Россияне продолжают наступление на Авдеевку, неся огромные потери в технике и личном составе. В Институте изучения войны заявили, что начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов полностью ответственный за очередной провал оккупантов.

Валерий Герасимов не сумел извлечь уроки из предыдущих неудачных российских попыток наступательных действий. И этим он проигрывает украинскому главнокомандующему Валерию Залужному.

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Российское дежавю под Авдеевкой

Происходящее под Авдеевкой – доказательство несостоятельности российского командования усвоить прошлые ошибки. Пытаясь захватить украинский город, враг использует ту самую тактику, которую он применял на разных направлениях в течение кампании 2022 – 2023 годов, и которая не приносила ему никаких успехов, только безумные потери. На Авдеевском направлении противник снова пытается атаковать украинские укрепрайоны с помощью бронетехники и пехоты.

Ранее оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике во время неудачного наступления на Угледар зимой 2022-2023 годов. Тогда они пытались взять город несколькими волнами механизированных атак на укрепленные украинские позиции. Эти штурмы тяжелой пехоты полностью уничтожили участвовавшие в них российские подразделения, в том числе 155-ю морскую пехотную бригаду, которую, как сообщается, пришлось несколько раз восстанавливать из-за потерь, понесенных под Угледаром.

Та же история сейчас повторяется под Авдеевкой. Там враг тоже бросает свои силы в подобные штурмы, понеся катастрофические потери.

Контраст между неудачей Герасимова в этом плане и вдумчивой и публичной оценкой генералом Залужным вызовов, возникших перед Украиной, и путей их решения заметен,

– говорится в отчете военных экспертов.

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