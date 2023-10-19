ВСУ преуспевают возле Вербового, а враг пытался восстановить положение под Клещеевкой, – Генштаб

Украинские защитники продолжают свое контрнаступление, изгоняя врага из нашего государства и освобождая оккупированные территории. Так, стало известно, что наша армия преуспевает возле Вербового в Запорожской области.

В то же время враг пытался восстановить свои позиции на Востоке Украины. Так, россияне наступали вблизи Клещеевки в Донецкой области.

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Как продолжается контрнаступление ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны продолжают ведение обороны на Востоке и на юге Украины. В частности, наши защитники наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожая врага и шаг за шагом освобождая временно оккупированные территории.

Силы обороны имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,

– говорится в сообщении Генштаба.

Наши защитники также закрепляются на достигнутых рубежах, где находился враг. Кроме того, в Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области.

Напоследок в Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Что известно о контрнаступлении ВСУ за последние дни

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что украинские защитники имеют успех южнее Работиного. Он также отметил, что теперь авиаударов будет по линии фронта меньше, ведь после атаки ВСУ по аэродрому в Бердянске, ведь враг будет бояться применять ударные вертолеты.

Штупун также рассказывал, что у украинской армии есть успех вблизи Вербового в Запорожской области. По его словам, Силы обороны также не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки и Работиного в Запорожье.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что наши военные уничтожили также базу оккупантов возле Молочного Лимана в Запорожской области. Там враг разместил свои тренировочные базы.