Контрнаступление ВСУ в Курской области может подчеркнуть слабости Кремля, – СМИ
ВСУ неожиданно начали наступление в Курской области России. В частности он может подчеркнуть слабости Кремля.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel. Возможно, таким образом Киев пытается занять выгодную позицию на ожидаемых переговорах о прекращении войны.
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Какой может быть цель наступления ВСУ в Курской области
Неожиданное наступление ВСУ в Курской области за две недели до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января может указывать на слабость России.
Это стало неожиданностью – украинская армия в последнее время подверглась сильному давлению,
– отметили в публикации.
Российское Министерство обороны подтвердило факт украинского наступления, тогда как в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что россиян удалось застать врасплох.
Как отмечает издание, на видеозаписях, которые, вероятно, были сделаны в Курской области, видно несколько колонн украинской бронетехники.
Журналисты предполагают, что Киев таким образом может стремиться получить более выгодные позиции накануне возможных переговоров по завершению войны.
К слову, в своем вечернем обращении 4 января Владимир Зеленский сообщил, что в течение двух дней в районе села Махновка в Курской области российские войска потеряли до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. По словам президента, эти потери имеют существенное влияние на врага.