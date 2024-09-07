"Выгребли всю пехоту": кого Путин бросает на оборону Курщины

Операция ВСУ в Курской области наглядно продемонстрировала, что у России критические проблемы с резервами. Воевать на Курщину отправляют остатки пехоты из разных регионов России.

Более того, Кремлю даже пришлось перебросить в Курскую область подразделения с критически важного для них Покровского направления. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, где еще Путин выискивает военных для защиты Курщины.

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Кто воюет на Курщине

Курская операция показала миру, что российское войско имеет больше проблем, чем могло показаться. Прежде всего это касается дефицита живой силы. У России просто отсутствуют стратегические резервы, которые можно было бы направить на новый фронт на Курщине.

Именно поэтому, туда активно бросают срочников, которых ранее Владимир Путин божился не привлекать к боевым действиям.

Прежде всего "выгребают" из Ленинградского округа все, что можно "выгрести". Если внимательно следили за визитом Путина в Монголию, он еще остановился на Дальнем Востоке и похвалил морских пехотинцев. Это уже означает, что решение принято – оттуда будут перемещать всех,

– отметил Петр Черник.

Стоит добавить, что ранее появилась достоверная информация от Литвы и других стран о том, что после начала Курской операции заметили вывод войск России, в частности танковых подразделений, из Калининградской области. Другими словами, россияне сейчас применяют остатки стратегических резервов.

"Если Россия решится на открытую мобилизацию, то только после 7 – 8 сентября, когда у них состоятся местные выборы. Но я считаю, что у них есть огромный страх перед настоящей мобилизацией", – отметил военный эксперт.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что в течение первого месяца операции ВСУ в Курской области Россия потеряла около 6 тысяч военных убитыми и ранеными.

К слову, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что в России не будут объявлять проведение новой большой волны мобилизации. То есть все снова будут делать скрыто, однако жестче, чем это было в последний год. По убеждению Гудкова, людей будут собирать даже из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов России.

Более того, до 6 сентября военкоматы должны полностью свести баланс, завершить все организационные мероприятия подготовки к мобилизации и ждать команды "сверху", чтобы начать процесс.