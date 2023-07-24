Сделали сеть крысиных нор с ловушками: чего пытаются достичь россияне

Российские военные обильно заминировали поля, что несколько повлияло на замедление продвижения ВСУ в рамках контрнаступления. Однако не только это становится препятствием для украинских воинов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, русские используют не новую тактику. Однако это все равно несколько замедляет движение украинских военных в пределах контрнаступательной операции.

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оккупанты создают ловушки

Россияне построили огромную сложную сеть окопов. Хотя многие окопы являются настоящими боевыми позициями оккупантов, некоторые являются ловушками. Об этом сообщили в издании Business Insider. Там подчеркнули, что российские военные также адаптируются к войне. Строят ложные, в частности, минные траншеи.

Таким образом оккупанты пытаются заманить российских военных в заминированные траншеи, а затем взорвать эти мины дистанционно. К подобной тактике прибегали и на Бахмутском направлении.

Та же беда. Они сделали сеть крысиных нор, объединили блиндажи между собой и там оставляют неприятные "сюрпризы" для наших военных,

– объяснил Александр Мусиенко.

Именно этим можно объяснить несколько замедленное продвижение и на Бахмутском направлении. А ведь эти минные траншеи и окопы нужно проходить с осторожностью, понимая, что враг мог оставлять ловушки.

"Это, по-видимому, не стало сюрпризом для нашего командования. Но это сказывается на темпе ведения боевых действий", – заметил Мусиенко.

Целью создания подобных ловушек и не только – это максимально замедлить украинское контрнаступление. Даже, собственно, сделать невозможным проведение контрнаступательной операции. Они думают, что ВСУ откажутся от своих планов. Хотя об этом оккупанты могут только мечтать.

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