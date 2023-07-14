Бахмут стал тиром по ликвидации россиян, враг в ожидании ВСУ в Крыму: обзор фронта от Свитана

ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении и будут расстреливать там россиян, как в тире. Оккупанты продолжают закапываться в Крыму в ожидании наших воинов.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что россияне не могут воевать в окружении – они либо сдаются, либо убегают.

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ВСУ будут расстреливать россиян в Бахмуте, как в тире

Свитан отметил, что на Бахмутском направлении россияне будут контратаковать. Клещиевка расположена в низине, к югу от господствующей высоты, которую мы взяли для контроля Бахмута. Эта же высота контролирует и саму Клищиевку.

Он пояснил, что сейчас идет движение по высотам, а затем зачистка оттуда низин. Это оптимальный вариант, выбранный нашими генералами.

Заняли высоты, а потом начинаем, как в тире, расстреливать в низинах российские войска,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Это, по его словам, то, что сейчас происходит на юге Бахмута. Подобное также и на севере – в районе Берховки и Курдюмовки, в сторону Горловки.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Какие перспективы для ВСУ на Юге

Полковник запаса отметил, что Олешки Херсонской области являются серьезным плацдармом на Юге. Выход на этот город и взятие его под контроль – это полная готовность к форсированию Днепра в районе Херсона и Олешек, а дальше развитие нашего наступления в сторону Азовского побережья.

Как только мы появимся на левом берегу с тяжелой техникой, россияне уйдут с треугольника Олешки – Армянск,

– сказал Свитан.

Какие перспективы для россиян в Херсонской области / Скриншот Deep State

По его словам, как только мы начнем доставать HIMARS к Армянску, оккупанты сразу начнут бежать, иначе погибнут. Ведь россияне не могут воевать в окружении – они либо сдаются, либо убегают.

Пока же, добавил он, все завязано на движении по Запорожскому направлению, поскольку лучше это делать параллельно. То есть, выполнять одномоментно двумя ударами, чтобы россиянам не хватило резервов для закрытия данных направлений.

Почему враг окапывается в Крыму

Свитан отметил, что россияне прогнозируют по меньшей мере 3 вида нашего движения в Крым. Против этих способов захода ВСУ на полуостров они готовятся. А именно:

первый способ – сухопутный через Армянск;

второй – авиацией путем перебрасывания десанта;

третий – морской с помощью катеров.

Поэтому, по его словам, оккупанты готовят северо-западное и западное побережье Крыма и, конечно, переходы – район Перекопа, Чонгара и Арабатской стрелки. Пока что для врага приоритетным является Перекоп и западное побережье полуострова.

Поэтому, добавил полковник запаса ВСУ, россияне сейчас закапываются, то есть ждут, в частности, нашего морского десанта в Крыму.

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