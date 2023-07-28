Сейчас ускорится наше контрнаступление, – Свитан сказал, что на это повлияет

Украинские военные активизировали продвижение на разных участках фронта. В дальнейшем защитники могут иметь еще больше успехов.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, действия Сил обороны с начала наступления имели накопительный эффект.

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"В последние несколько дней произошла интенсификация боевых действий и положительная динамика с нашей стороны по движению. Его количество постепенно начинает переходить в качество", – отметил Свитан.

Силы обороны разбили первую линию обороны врага: смотрите видео

Практически два месяца защитники пробивались через оборону врага – в основном минно-заградительную. А когда дошли до первой линии обороны на стыке Донецкой и Запорожской областей – россияне просто посыпались. Их первая линия обороны оказалась основной.

Теперь ускоряется наше продвижение – не только вперед, но и в сторону,

– констатировал военный эксперт.

Что происходит возле Бахмута

Силы обороны продолжают занимать господствующие высоты вокруг Бахмута и обстреливают врага из артиллерии. Таким образом, защитники не только приближают освобождение города-крепости, но и выбивают россиян из населенных пунктов поблизости.

Во время наступательно-штурмовых действий Сил обороны противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении.

Более того, на этот участок фронта уже передали кассетные боеприпасы, которыми можно будет накрыть большие площади и нанести серьезные потери россиянам.

Ситуация на фронте: последние новости

Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Так, вечером 27 июля стало известно о возвращении под контроль Украины Старомайорского Донецкой области. Вместе с ним снова дома уже 10 населенных пунктов на Донетчине и Запорожье.

К тому же замглавы Минобороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженные Силы преуспевают на Бахмутском направлении. Защитники продвигаются, невзирая на интенсивный огонь врага.

Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что Силы обороны Украины пошли в серьезное наступление на Юге страны и прорвали некоторые оборонительные позиции россиян.