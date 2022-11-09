Заявления России об уходе из Херсона: появилась реакция НАТО

9 ноября Россия заявила, что выводит войска из Херсона. На такие заявления уже отреагировали и НАТО.

Там заявили, что уже осведомлены о заявлениях российского командования. Об этом сообщил на пресс-конференции генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В НАТО ждут дальнейшего хода событий

Однако только этих заявлений мало. В НАТО ожидают информацию о дальнейшем развитии событий.

Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на местах,

– сказал Йенс Столтенберг.

Также генсекретарь НАТО напомнил журналистам, что россияне в начале полномасштабной войны вышли из северной части Украины, затем ВСУ совершили невероятное контрнаступление в Харьковской области. На сегодня же война продолжается и защитники Украины постепенно выбивают оккупантов из Херсонской области.

Пресс-конференция Йенса Столтенберга: видео

Россия объявила о выходе из Херсона

О том, что российская армия покидает правый берег Днепра, сообщил военачальник страны-агрессора Сергей Суровикин. Он сообщил, что "Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована левым берегом Днепра".

Более того, это приказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, добавив, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое. Однако Россия будто бы хочет сохранить жизнь своих военных.

Однако в Международном разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что это может быть "спектаклем", ради которого даже убили Стремусова.

Также в ОК "Юг" заявили, что Россия могла объявить о выходе для того, чтобы создать ошибочное впечатление о настоящих намерениях. Военные Украины не исключают провокаций со стороны оккупантов.

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