Там заявили, що уже обізнані щодо заяв російського командування. Про це повідомив на пресконференції генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

До теми Відступ росіян із Херсона: де розташовується лівий і правий берег Дніпра – пояснюємо на карті

В НАТО чекають на подальший перебіг подій

Однак лише цих заяв мало. У НАТО наразі очікують на інформацію щодо подальшого розвитку подій.

Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на місцях,

– сказав Єнс Столтенберг.

Також генсекретар НАТО нагадав журналістам, що росіяни на початку повномасштабної війни вийшли з північної частини України, потім ЗСУ здійснили неймовірний контрнаступ у Харківській області. Станом на сьогодні ж війна триває та захисники України поступово вибивають окупантів з Херсонської області.

Пресконференція Єнса Столтенберга: відео

Росія оголосила про вихід з Херсону

Про те, що російська армія покидає правий берег Дніпра, повідомив воєначальник країни-агресорки Сергій Суровікін. Він повідомив, що "Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра".

Ба більше, це зробити наказав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, додавши, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте. Однак Росія буцімто хоче зберегти життя своїх військових.

Однак у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm припускають, що це може бути "виставою", заради якої навіть вбили Стрємоусова.

Також в ОК "Південь" заявили, що Росія могла оголосити про вихід для того, щоб створити хибне враження про справжні наміри. Тож військові України не виключають провокацій з боку окупантів.

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