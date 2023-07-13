Истерика показала эффективность саммита НАТО: согласится ли Китай на мольбы России о помощи

Саммит НАТО в Вильнюсе в целом является эффективным, свидетельством чего стала реакция Кремля на гарантии безопасности для Украины. Учитывая это, вероятно, Россия постарается получить большую поддержку от Китая.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, в Кремле понимают, что Украина будет получать от Запада помощь столько, сколько нужно, чтобы окончательно победить Россию в войне.

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Истерия Кремля из-за гарантий безопасности для Украины

Рейтерович отметил, что подписанная со странами "Большой семерки" декларация на поддержку нашего государства – это тот максимум, который Украина могла получить в настоящее время на саммите НАТО.

Свидетельством его эффективности и реально практической ценности является мгновенная истерическая реакция России, которая вцепилась именно в гарантии безопасности,

– сказал политолог.

Он отметил, что в российских пабликах сейчас активно обсуждается данный вопрос. Ведь там понимают, что речь идет о гарантиях для Украины получать помощь столько, сколько нужно, чтобы окончательно победить Россию в войне.

Рейтерович сказал, может ли Китай усилить помощь России после саммита НАТО: смотрите видео

Согласится ли Китай усилить помощь России

Политолог считает, что Китай не согласится помогать больше Москве в войне против Украины. Потому что первой страной, нарушившей принципы неделимости безопасности, была именно Россия.

По его словам, Китай, конечно же, будет реагировать на произошедшее на саммите в Вильнюсе. Так, со стороны Пекина уже звучали заявления по поводу обвинений в опасности. Но он будет делать это, прежде всего, в своем регионе, где у него есть интересы.

Китай явно не будет это делать, очень усиливая как-то поддержку России,

– заявил Рейтерович.

По его мнению, Китай максимально устраивает ситуация, которая сейчас сложилась с Россией. В настоящее время он усиливает присутствие в Центральной Азии, Тихоокеанском регионе, что также обсуждали на саммите НАТО.

Поэтому, резюмировал политолог, Китаю сейчас хватает своих вопросов, в своей сфере влияния. Россия там стоит на третьем, возможно, и четвертом месте.

Больше о саммите НАТО в Вильнюсе: главное

11 и 12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Речь идет о долгосрочной безопасности и экономической поддержке нашего государства и создании "программы реформ" для ускорения его евроинтеграции.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подвел краткие итоги саммита НАТО. Он намекнул, что наше государство будет продолжать получать западное оружие, а также поддержку наших партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращается из Вильнюса с важными результатами. В частности, есть важные новости для наших воинов. Речь идет о хорошем усилении оружием, ПВО, ракетами, бронетехникой и артиллерией.