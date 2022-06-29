НАТО уже начинает окружать Санкт-Петербург со всех сторон, – политолог
Решение о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии очень важно, это свидетельствует о большой дипломатической работе, которую проводили перед саммитом в Мадриде. Это знаковое решение, те документы, которые подписали Турция, Швеция и Финляндия – это только верхушка айсберга.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук. Он также отметил, что, вероятно, велись серьезные переговоры не без участия США.
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"Это очень важно, ведь НАТО снова переходит к расширению. Альянс присоединяет все больше стран, принадлежащих к европейской цивилизации, таким образом выступает как защитник европейских ценностей", – отметил политолог.
Ну и это большой привет России. Мы ведь помним, как Путин еще в начале 2022 года рассказывал всем, что НАТО должна вернуться к границам времен холодной войны, говорит Олещук.
А сейчас видим, что НАТО начинает со всех сторон окружать Санкт-Петербург,
– отмечает политолог.
Детальнее о результатах саммита НАТО в Мадриде для Украины: смотрите видео
Как НАТО реагирует на войну в Украине и помощь странам Балтии
Через четыре месяца после начала войны в Украине в НАТО наконец-то решили обсудить оказание помощи странам Балтии в случае российского нападения, а также дополнительную помощь Украине, которая уже ведет борьбу.
- На убийство россиянами гражданских в Кременчуге перед саммитом НАТО отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины.
- На саммите НАТО в Мадриде будет утверждена новая стратегическая концепция Североатлантического союза. Согласно ей, Россию признают самой большой и прямой угрозой.
- Североатлантический альянс ответил на критику в свою сторону. Речь идет о том, что НАТО недостаточно помогает Украине. Там не соглашаются с критикой о том, что мало помогает Украине. Об этом заявил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанне.
- В НАТО не будут привлекать свои мощности, чтобы создать коридор для экспорта зерна в Черном море. Там считают, что это приведет к еще большему обострению ситуации.
- НАТО увеличит количество своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек. В настоящее время такие силы насчитывают около 40 тысяч военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Мадриде. Он отметил, что на этой встрече будет принята новая концепция безопасности, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.