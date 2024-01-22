"У Украины нет роскоши ждать": президент Литвы призвал ЕС быть более активным в оказании помощи
Источник:Etaplius
Гитанас Науседа подчеркнул, что Украина не получает обещанную военную помощь. Он добавил, что союзникам не хватает силы духа, поэтому ЕС должен сыграть более активную роль в оказании поддержки.
Президент Литвы также подчеркнул, что нужно немедленно способствовать развитию военных возможностей Европы не только через закупки, но и другое сотрудничество.
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Европа должна взять на себя более активную роль, когда другим союзникам не хватает либо политической воли, либо способности поставлять необходимое военное оборудование. И в Европе происходят очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением оборонной промышленности.
– заявил Науседа во время общения с журналистами.
Он также добавил, что нельзя тратить время на укрепление возможностей как в Литве, так и в масштабах всего ЕС, а необходимо усиливать поддержку Украины. Навсегда соглашается со словами президента Польши Анджея Дуды, недавно заявившего, что не все страны Европы испытывают опасность России. К примеру он привел Испанию и Португалию, для которых Путин объективно не представляет угрозы, ведь находится за тысячи километров.
Кроме того, Науседа отметил, что помощь Украине действительно оказывается быстрее, чем раньше, впрочем, ее согласование затягивается на несколько месяцев, что существенно влияет на ситуацию на фронте.
"К сожалению, бывает так, что от оглашения решения до его реализации проходит несколько месяцев, лет. Сегодня у Украины нет такой роскоши – ждать необходимое оборудование несколько месяцев", – подчеркнул президент Литвы.
Как Литва поддерживает Украину
- Владимир Зеленский 10 января был с официальным визитом в Литве, где встретился с Науседой. По результатам переговоров президенты договорились о совместном производстве, в том числе средств борьбы с дронами Зеленский также добавил, что "таких контрактов и договоров будет много", над этим уже работают.
- В ноябре 2023 года в Украине прибыли пусковые установки для ЗРК NASAMS от Литвы. Кроме того, на нужды ВСУ также были переданы транспортные средства, необходимые экипажам ЗРК, и дополнительное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.
- Политологи объясняют, что Литва и другие страны Балтии поддерживают Украину, поскольку на себе испытывают элементы гибридной агрессии России. "Этот вопрос не только выделение нашему государству средств как военной поддержки, но и происходит интенсификация по линии военно-промышленного комплекса – по производству дронов, оборудования РЭБ, кибербезопасности, бронетехнике и т.д.", – заявил политолог.