Это дикий страх Путина: что показало прощание россиян с Навальным

В России 1 марта похоронили Алексея Навального. То, как происходили похороны свидетельствует о том, что кремлевский режим даже после смерти боится Навального.

В частности, само погребение проводилось в спешке, а россиян, которые пришли попрощаться с Навальным пытались не пускать на кладбище. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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Что показали похороны Навального

"Это все составляло впечатление дикого страха, то есть Путин боится даже мертвого Навального", – отметила российская оппозиционерка.

Несмотря на все запугивания и меры полицейских, десятки тысяч людей пришли на похороны Алексея Навального. По словам Курносовой, для России это большое количество. Россияне скандировали "нет войне", "Россия будет свободной" и тому подобное. Следовательно, россияне, которые пришли попрощаться с Навальным были политически ангажированными.

Похороны Навального: коротко

В Москве 1 марта попрощались с Алексеем Навальным. Возле церкви, где отпевали российского оппозиционера, собралось немало людей. В то же время там присутствовали силовики, а на крышах – снайперы. Также присутствующие сообщали, что возле храма были проблемы с интернетом.

В Кремле очень боялись массовых беспорядков во время похорон, но этого не произошло. Однако там таки собралось много россиян, которые скандировали: "Навальный!", "Украинцы – хорошие люди", "Нет войне", "Путин – убийца" и тому подобное.

В то же время жена и дочь Навального на похоронах не появились, поскольку находятся за границей. Они попрощались с ним они в социальных сетях.