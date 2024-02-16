Днем 16 февраля стало известно о смерти российского так называемого оппозиционера Алексея Навального в колонии. В сети распространяется видео, которое он адресовал россиянам.

Оно было записано для документального фильма 2022 года. Редактор издания The Insider Тимур Олевский в разговоре с 24 Каналом объяснил этот месседж.

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"Не бездействовать" – говорил россиянам Навальный в эпизоде для одноименного фильма. Политик называл путинский режим "гнетом плохих чуваков", а "хороших россиян" – "добрыми людьми". И если это произошло (убийство Навального), то россияне, мол, в этот момент "чрезвычайно сильны" и "надо воспользоваться этой силой".

"Надо понимать, что Навальный записывал это обращение в совершенно другой стране, до войны. Думаю, что когда он возвращался после покушения на него Путиным и отравления "Новичком", то шел буквально на смерть", – сказал Олевский.

Он объяснил, что Навальный думал, мол, у тогдашнего общества есть какая-то "сила". А сейчас в России начнется совсем другое время.

"Это страница после которой начинаются, мне кажется, лихие и очень страшные времена в истории России. И я не знаю, могут ли они закончиться чем-то хорошим", – добавил редактор издания.

Отметим, Алексей Навальный умер российской в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, куда его перевели недавно. Мол, ему стало плохо во время прогулки.

Напомним, в 2014 году навальный на вопрос о Крыме ответил: "Крым – тех людей, кто живет в Крыму". И это, мол, "не бутерброд с колбасой, чтобы его возвращать". Затем в 2022 году прокомментировал войну, которую начал Путин. По его словам, диктатор хотел отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.

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