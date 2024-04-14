"Навсегда 30": на фронте погибла снайперка ВСУ с Ровенщины
Источник:Юрий Слобожанский
На востоке Украины погибла снайпер Екатерина Шинкаренко (позывной "Виски") из 53 отдельной механизированной бригады ВСУ. Ей было всего 30 лет.
Трагическую весть сообщил общественный активист и волонтер Юрий Слобожанский. У защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.
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С грустью сообщаю. Шинкарнеко Екатерина Сергеевна, позывной "Виски", Катя, снайпер взвода снайперов 53 ОМБр, награждена орденом "За мужество" 3 степени, знаком отличия "Золотой крест" и знаком отличия МОУ "Крест доблести", уроженка и жительница Краматорска, на большую печаль "на щите"..
– написал Юрий Слобожанский на своей странице.
Последний бой в Донецкой области
Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время отхода Сил обороны из Авдеевки. Она получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино – Северное.
Долгое время Украина не имела возможности эвакуировать тела павших героев. Слобожанский сообщил, что только на этой неделе их удалось вернуть домой.
Похоронят снайперку ВСУ в городе Острог, где живет ее семья.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей Героини. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
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