"Путин выбрал наиболее преданного": Жданов объяснил, что означает новое назначение диктатора

Российский диктатор Путин в очередной раз сменил командующего оккупационными войсками в Украине. Теперь их возглавил генерал Сергей Суровикин – очередной "сирийский мясник".

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Суровикина еще летом чуть не назначили на этот пост. Поэтому Путин уже почти пошел на своеобразный "второй круг" назначений.

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Суровикин – очередной "мясник"

Как отмечает Жданов, Суровикина не зря называют мясником еще со времен активных боевых действий в Сирии. Именно он предложил использовать "ковровую бомбардировку", чтобы разрушить город Алеппо, который российские оккупанты не могли взять.

Также этот генерал ответственен за массовые бомбардировки в Грузии – тогда на третий день войны начались и ракетные, и артиллерийские, и авиационные удары.

По мнению Жданова, Путин, вероятнее всего, избрал наиболее преданного генерала. К нему не будут применяться репрессии. И он может "зачистить" Генштаб.

Путин избрал наиболее преданного. Суровикин вроде бы должен быть, как оружие мести, как когда-то ожидал Гитлер. Он попытается выровнять ситуацию на линии фронта. Но у них нет, чем ее выравнивать,

– отметил Жданов.

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Россия получила нового командующего оккупационными войсками