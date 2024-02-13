Находился на самых горячих позициях, – офицер ВСУ назвал главные преимущества Сырского
Президент Украины 8 февраля уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Александра Сирского. Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что новоназначенный Главнокомандующий станет "неприятным сюрпризом для российской армии на поле боя".
Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что армия – это один из самых консервативных институтов в стране, который можно сравнить разве что с церковью. Это глубоко иерархическая структура, которая остается верной присяге украинскому народу. Также важно понимать, что среди военного командования есть традиция преемственности.
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Отразилось на профессиональности нашего командования
В случае с назначением Александра Сырского этот процесс также происходит. Генерал-полковник до назначения Главнокомандующим почти пять лет возглавлял самый большой род войск в составе ВСУ – Сухопутные войска.
Также он имеет огромный опыт, поскольку в свое время возглавлял Штаб АТО, а также руководил операцией АТО в Донецкой и Луганской областях. Он находился на самых горячих позициях,
– подчеркнул офицер ВСУ.
Сырский успел получить образование в Московском высшем общевойсковом командном училище, и в этом Березовец видит плюсы.
В биографии наших героев Украины, в частности Сергея Наева, Михаила Забродского, Виктора Муженко в графе "военное образование" указаны тоже российские военные учебные заведения. Это сказалось на профессиональности и подготовленности нашего военного командования, которое благодаря этому лучше понимает логику действий противника. Потому что они учились по одним и тем же учебникам и сидели за одними партами с будущими российскими генералами. В этом наше несомненное преимущество,
– подчеркнул он.
В то же время украинские военачальники получали дополнительное военное образование и в Украине, и в западных учебных вузах. Так, Сырский закончил с отличием два высших учебных заведения.ь.
Изменения должны происходить
"Новый Главнокомандующий привел с собой команду военных профессионалов, которые являются прежде всего боевыми полковниками и генералами. Они не сидели в штабах, а имеют опыт участия непосредственно в боевых действиях", – отметил офицер ВСУ.
Новое командование прекрасно осознает, с чем ему придется столкнуться, оно максимально адаптировано и очень быстро войдет в курс дела.
"К тому же по мнению Березовца, изменения в армии на разном уровне – на низком и высоком оперативном – во время войны периодически должны происходить. Это нормальная практика. В то же время военачальники, на место которых пришли их коллеги, сейчас выведены в распоряжение или Главнокомандующего, или Министерства обороны. Они будут оставаться определенное время в резерве, а их знания в любом случае будут использованы", – отметил Тарас Березовец.Обратите внимание! В своем первом заявлении в должности Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский
Больше о новых назначениях в руководстве ВСУ
- После назначения Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, новые должности заняли также полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, которые были назначены заместителями главкома.
- Также изменения произошли в составе Генерального штаба ВСУ. Его главою стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, а его заместителями – бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.