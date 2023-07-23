Называют "хранительницей Одессы": какая судьба Касперовской иконы Божьей матери после атаки на собор

Во время ночной атаки на Одессу враг повредил Спасо-Преображенский кафедральный собор. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.

К сожалению, было попадание в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Здание получило большие повреждения, внутри поднялся пожар. Об этом информирует 24 Канал.

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Последствия обстрела собора в Одессе

Как рассказал клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук, разрушения в соборе колоссальные. Часть храма осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Также вылетели все окна, лепнина.

Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи. После окончания воздушной тревоги приехали службы, ГСЧС и все потушили,

– отметил Пальчук.

Представитель Одесской епархии УПЦ подчеркнул, что из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Последствия обстрела храма / фото Суспильне

Массированный ракетный удар по Одессе: что известно

Ночью 23 июля Россия атаковала Одессу не менее 5 видами ракет, сообщили в ОВА. Известно, что в результате удара 1 человек погиб, 22 получили ранения.

Разрушены 6 жилых домов, повреждены 2 памятника архитектуры и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Также в Одессе во время ночной атаки сильно поврежден Дом ученых. Он является памятником национального значения. К сожалению, от взрыва погиб охранник ресторана, который расположен на летней территории.

По Одессе образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение.

Кстати, обнародованы фото последствий попадания по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.

Наталья Гуменюк считает, что воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными. Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Касперовская икона Божией Матери – один из иконописных образов Богородицы, уважаемой как чудотворной. Это небольшая икона, написанная на холсте и наклеенная на доску. С 1918 года чудотворный образ находился в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, ставший позже кафедральным.