Называл Украину враждебной: в Донецкой области осудят "депутата" боевиков

Донецкая областная прокуратура завершила спецрасследование в отношении 53-летнего "депутата" боевиков. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В частности, говорится об участии представителя коллаборационистов в терроризме на оккупированной территории Донбасса. Так называемого депутата должны осудить заочно.

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"Депутата" могут осудить на 15 лет

По результатам досудебного расследования выяснили, что мужчина является "депутатом" в оккупированной Донецкой области с ноября 2018 года. Он участвовал в массовых мероприятиях оккупационной администрации. Мужчина пропагандировал идею легитимности псевдореспублик среди местных жителей области.

Так называемый депутат освещает действующую власть Украины как враждебную и неприемлемую, а также часто проводит активную агитацию касательно этого.

Сейчас обвинительный акт направили в Селидовский городской суд для рассмотрения. Злоумышленника будут судить заочно за то, что он скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области.

Максимальное наказание по санкциям статей – до 15 лет за решеткой.

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