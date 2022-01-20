Не дипломатические усилия, – Фейгин предположил, что заставит Россию отказаться от наступления

Россия стягивает войска к украинской границе и пугает полномасштабным наступлением. Отказаться от такого сценария она может только в одном случае.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. По его словам, к этому не приведут даже дипломатические усилия.

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"Москва может только в одном случае отказаться от плана – если сильно испугается, если риски будут слишком большими: военные, ну гибели солдат и военная техника. Однако никоим образом не дипломатические усилия", – подчеркнул правозащитник.

Как рассказал Фейгин, в нынешней ситуации это не поможет, ведь например, Владимир Путин и Джо Байден разговаривали о возможном наступлении России уже не один раз и это вовсе не ослабило давление и напряжение со стороны Кремля.

. Лидеры США и России пообщались по телефону 30 декабря. Тогда Байден предупредил Путина о санкциях от Запада в сторону России, если она пойдет на эскалацию в отношении Украины.

Фейгин отметил, что в Кремле могут также испугаться последствий внутри самой России в случае наступления на Украину.

Военное поражение приведет и к политическому поражению Путина и его окружения. Этого они действительно могут испугаться,

– добавил правозащитник.

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