Не доехали до границы: ВСУ уничтожили танки оккупантов в Курской области

Вооруженные Силы уничтожили два российских танка, когда те еще находились на территории страны-агрессора. Соответствующими кадрами поделились бойцы 103-й бригады ТРО.

Всего несколько украинских дронов навсегда остановили вражескую бронетехнику. Она больше точно не сможет пересечь границу с Украиной.

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Работа ВСУ по танкам

Российская армия продолжает стягивать к украинским границам свою технику, однако Вооруженные Силы удачно ее ликвидируют еще до того, как она окажется на нашей территории. В частности, планы оккупантов разрушили бойцы РУБпАК "Черный Стриж". Они уничтожили два танка врага в Курской области.

Сначала артиллерия заставила россиян бежать, а потом за дело взялся экипаж "Крылья до ада". Несколько, мастерских попаданий FPV-дронами и как результат, два танка остались гореть, так и не доехав до границы,

– сообщили в ВСУ.

Украинские воины напомнили, что борьба против врага продолжается.

Россияне потеряли два танка в Курской области: смотрите видео

Потери россиян в войне