Не игнорируйте тревогу: Военно-воздушные силы предупредили об угрозе запуска «Орешника»
В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона «Капустин Яр».
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Украинские военные сообщили о вероятной подготовке Россией к запуску ракеты "Орешник" по территории Украины в течение суток.
По их данным, запуск может быть осуществлен с полигона "Капустин Яр".
В воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также призвал внимательно относиться к опасности, подчеркивая активность противника на полигоне "Капустин Яр".
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Напомним, что Россия трижды запускала по украинским городам баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник". Последний раз такая ракета атаковала Украину в ночь на 24 мая. Тогда оккупанты попали в гаражный кооператив в Белой Церкви.
В то же время в российском публичном пространстве начали появляться недовольства, мол, о ожидали большего эффекта от этого оружия. Тогда Путин решил оправдаться и во время общения с журналистами на полях Петербургского экономического форума заявил, что полноценного боевого применения "Орешника" против Украины якобы еще не было.
Также он уточнил, что удар по объекту в Белой Церкви был нанесен якобы намеренно – для проверки работы системы и оценки результатов поражения для дальнейшего использования оружия. Вместе с тем, он добавил что российские войска атаковали туда, где было бы удобно посмотреть результаты.