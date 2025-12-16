Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Какие отключения будут 17 декабря?
17 декабря в большинстве регионов Украины будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго сообщили, какие отключения планируют на среду, 17 декабря. Заметим, что национальный оператор дает общие объемы отключений, а детали прописывают уже в каждой области отдельно.
