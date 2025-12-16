Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Які відключення будуть 17 грудня?

17 грудня у більшості регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Які конкретно області будуть зі світлом, а які без – в Укренерго не вказали. Цю інформацію сформують і повідомлять пізніше кожне обленерго окремо. Також дані про це можна буде знайти на сторінках ОВА.

Цікаво! Раніше Укренерго писали час, коли саме діятимуть графіки відключення. Тепер від цієї практики відмовилися і енергетики кожного регіону сам вирішують, чи будуть вимикати світло. Звісно, кожне відключення має свою логіку і не є примхою в дусі "хочу відключаю, а не хочу – не відключаю".