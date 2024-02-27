Не восклицательный знак и не знак вопроса, – Олещук показал горящую российскую "сушку"

Последние недели Воздушные силы являются одним из поставщиков хороших новостей для украинцев. Они устроили целый самолетопад для российских истребителей Су.

За 27 февраля Силы обороны приземлили целых два вражеских самолета. Олещук показал падение одного из российских истребителей.

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В Воздушных силах показали, как падает вражеский Су

Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как падает российский самолет.

На фото не восклицательный знак и не вопросительный знак, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!

– в очередной раз потроллил он оккупантов.



Момент падения российского Су / Фото Николай Олещук