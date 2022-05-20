"Нечего было толкаться в наше Рубежное": Гайдай показал, как ВСУ уничтожают врага

Российские кафиры, захватившие Рубежное, понесут потери в технике и живой силе. Защитники Луганской области продолжают ликвидировать захватчиков.

Однако украинские воины в Рубежном недавно уничтожили российского оккупанта вместе с его грузовиком. Эпическое видео обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Это называется – нечего было толкаться в наше Рубежное! Да будет с каждым, кто убивал наших людей и разрушал наши города! Орки сейчас, говорят, в наших банях отмываются. Может, сделать "легкую пару" с огоньком?

– прокомментировал сообщение Гайдай и выразил благодарность Нацгвардии Украины.

Украинские воины уничтожают оккупанта вместе с его грузовиком: смотрите видео

Напомним, что накануне украинские защитники взорвали мосты возле Рубежного в Луганской области. Подрыв мостов помог остановить наступление войск агрессора на Северодонецк и Лисичанск.

А на Бахмутском направлении вражеские войска стремились продвинуться вперед, но украинская армия мгновенно остановила их. Оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

В общей сложности 24 февраля украинские военные ликвидировали 28 700 кафиров. Только за сутки наши защитники уничтожили 200 российских захватчиков. Обратим внимание, что враги теряют не только личный состав тысячами, но и технику. А все потому, что наши военные превращают российские машины для убийства в металлолом.

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Россияне продолжают постоянно обстреливать Луганщину. Россия сосредоточила свои войска именно в этом регионе.

Рубежное кафиры разрушили до основания. Известно, что уцелевших построек в городе уже не осталось. Многие дома восстановить невозможно.

Тем временем людей хоронят прямо во дворах. Теперь там вместо детских площадок – кладбища.

Кроме того, Россия создает гуманитарную катастрофу в регионе. Из-за обстрелов Луганщина полностью осталась без света . Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа.

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