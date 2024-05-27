В России заявили, что обломки дронов упали недалеко от резиденции Путина в Геленджике

Обломки беспилотников упали неподалеку от роскошной резиденции Владимира Путина в Геленджике, что в Краснодарском крае России. Губернатор региона традиционно заявил о "работе ПВО", однако рассказал о якобы последствиях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 27 мая обломки беспилотников упали в двух населенных пунктах неподалеку Геленджика. Перед этим россияне писали о дронах в Орловской и Брянской области, пишет 24 Канал.

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Что известно о дронах в районе резиденции Путина

Губернатор российского региона заявил, что якобы "украинские беспилотники" попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Все дроны якобы "сбила" ПВО.

В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенный дом. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушили,

– пояснил российский чиновник.

Он уточнил, что якобы, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения работали оперативные и специальные службы.

Кстати, резиденция российского диктатора Путина занимает площадь более 17,5 тысяч квадратных метров и равна 26 футбольным полям. Именно такие данные в расследовании в 2021 году рассказывала команда Навального. Стоит заметить, что:

в селе Криница, где якобы упали обломки дрона, размещены новые виноградники Путина . Они расположены в противоположной от дворца стороне, всего в 9 километрах. Называются они винодельческое подворье "Старый Прованс";

. Они расположены в противоположной от дворца стороне, всего в 9 километрах. Называются они винодельческое подворье "Старый Прованс"; неподалеку хутора Джанхот размещено поместье и дворец, построенные, по данным расследований, также для Путина.

В расследовании Навального говорилось, что на прилегающей территории площадью 7 тысяч гектаров размещены виноградники и охотничьи угодья, которыми руководит российское ФСБ. Ведомству официально принадлежит имение и территория в Геленджике, которую ФСБ якобы использует для "исследовательской и образовательной деятельности".

Виноградники в 10 километрах от дворца / Фото из расследования Навального

Виноградники Путина справа от замка / Фото из расследования Навального

Стоит заметить, что после публикации расследования у Путина заявляли, что якобы резиденция в Геленджике ему не принадлежит и он "никогда там не был".

Кстати, в сентябре 2023 года в России заявили, что якобы "дроны пытались попасть по резиденции Путина" возле Завидово в Тверской области. Россияне традиционно заявили о работе ПВО.