23:12
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Тревожные симптомы недостатка магния, и откуда его получить, – советы ученого

      173 Читати новину українською
      Недостаток магния в организме: признаки
      Симптомы недостатка магния в организме / revita.bg

      Магний – очень важный минерал для организма. Он влияет не только на физическое, но и на психическое состояние здоровья человека. Магний является структурным компонентом 300 ферментов, что и предопределяет системное влияние магния на энергетические процессы в сердце, нервной системе, работающих мышцах.

      Об этом в эксклюзивном комментарии здоровья 24 сообщил доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович.

      Читайте также: Чем полезно авокадо: убедительные причины

      Дефицит магния может спровоцировать тяжелые заболевания. Поэтому важно придерживаться правильного рациона.

      Нестача магнію в організмі
      Боль в сердце – симптом недостатка магния в организме

      Начальными признаками дефицита магния в организме являются:

      1. Сердцебиение, аритмия и тахикардия, боль за грудиной, изменение артериального давления в любую сторону;
      2. Бессонница, ночное потоотделение, тяжелое пробуждение, плаксивость;
      3. Состояние беспокойства, нервозность, страх, нарушение кожной чувствительности (парестезии);
      4. Быстрая утомляемость, головная боль, трудности с концентрацией внимания, внезапные головокружения, потеря равновесия, утренняя усталость даже после длительного сна, ощущение тяжести в теле;
      5. Выпадение волос, ломкость ногтей, кариес зубов;
      6. Чувствительность к смене погоды, к холоду, влажности, случаются боли в зубах, деснах, суставах;
      7. Снижение температуры тела, холодные руки и ноги, покалывание в ногах, спазмы;
      8. Подергивания век, точки перед глазами.


      В дальнейшем могут возникать острые, спазматические боли в желудке, нередко с поносом; спазмы мышц, мышечные подергивания, тремор, боль при потягивании и напряжении мышц; анемия вследствие гемолиза; образование трофических язв.

      Читайте также: Сколько можно есть картофеля фри без вреда для здоровья

      Однако, суточная потребность в магния с пищей может полностью покрыть потребность в нем. Содержание магния в продуктах питания растительного происхождения обычно в несколько раз выше, чем в продуктах животного происхождения.


      Содержание магния в продуктах растительного происхождения обычно в несколько раз выше

      Основными источниками магния являются:

      - фасоль – 167 мг/ в 100 граммах,

      - злаковые крупы – 113-130 мг/ в 100 граммах,

      - горох – 107 мг/ в 100 граммах.

       
      Врач Акентьев Сергей Александрович
      “Кроме того, источником магния могут быть: шпинат, морская капуста, арбуз, некоторые минеральные воды, виноград, какао, кедровые, лесные и миндальные орешки, семена тыквы, подсолнуха, сои, пшеничные отруби, крупы (гречка, пшеничная, перловая, овсяная), бобовые (чечевица), крабы, моллюски, печень, овес, яблоки, инжир, лимоны, грейпфруты, шиповник, чеснок. К сожалению, в большинстве продуктах с магнием, есть много кальция или фосфора, которые препятствуют усвоению магния (мясо, птица, картофель, молоко и молочные продукты).”

       

      Полезно знать, что…

      - в крови уставших людей есть меньше магния, чем в крови людей, полных сил;

      - у нервных, легко возбудимых индивидуумов нарушения работы сердечной мышцы случается значительно чаще, чем у спокойных. Оказывается, что в момент раздражения магний, который находится в организме, "сгорает".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Публикации Статьи Лечение Здоровье Здоровое питание Медицина
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       24 апреля , 18:04
      Что делать, если болит зуб: самые действенные способы
       15 июня , 10:19
      Ученые назвали плоды, употребление которых полезно для сердца
       18 апреля , 20:38
      Экзема у младенцев: правила ухода и гигиены
       21 августа , 19:03
      Как побороть молочницу раз и навсегда: советы врача
       4 декабря , 07:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук