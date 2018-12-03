Тревожные симптомы недостатка магния, и откуда его получить, – советы ученого
Магний – очень важный минерал для организма. Он влияет не только на физическое, но и на психическое состояние здоровья человека. Магний является структурным компонентом 300 ферментов, что и предопределяет системное влияние магния на энергетические процессы в сердце, нервной системе, работающих мышцах.
Об этом в эксклюзивном комментарии здоровья 24 сообщил доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович.
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Дефицит магния может спровоцировать тяжелые заболевания. Поэтому важно придерживаться правильного рациона.
Боль в сердце – симптом недостатка магния в организме
Начальными признаками дефицита магния в организме являются:
- Сердцебиение, аритмия и тахикардия, боль за грудиной, изменение артериального давления в любую сторону;
- Бессонница, ночное потоотделение, тяжелое пробуждение, плаксивость;
- Состояние беспокойства, нервозность, страх, нарушение кожной чувствительности (парестезии);
- Быстрая утомляемость, головная боль, трудности с концентрацией внимания, внезапные головокружения, потеря равновесия, утренняя усталость даже после длительного сна, ощущение тяжести в теле;
- Выпадение волос, ломкость ногтей, кариес зубов;
- Чувствительность к смене погоды, к холоду, влажности, случаются боли в зубах, деснах, суставах;
- Снижение температуры тела, холодные руки и ноги, покалывание в ногах, спазмы;
- Подергивания век, точки перед глазами.
В дальнейшем могут возникать острые, спазматические боли в желудке, нередко с поносом; спазмы мышц, мышечные подергивания, тремор, боль при потягивании и напряжении мышц; анемия вследствие гемолиза; образование трофических язв.
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Однако, суточная потребность в магния с пищей может полностью покрыть потребность в нем. Содержание магния в продуктах питания растительного происхождения обычно в несколько раз выше, чем в продуктах животного происхождения.
Содержание магния в продуктах растительного происхождения обычно в несколько раз выше
Основными источниками магния являются:
- фасоль – 167 мг/ в 100 граммах,
- злаковые крупы – 113-130 мг/ в 100 граммах,
- горох – 107 мг/ в 100 граммах.
Полезно знать, что…
- в крови уставших людей есть меньше магния, чем в крови людей, полных сил;
- у нервных, легко возбудимых индивидуумов нарушения работы сердечной мышцы случается значительно чаще, чем у спокойных. Оказывается, что в момент раздражения магний, который находится в организме, "сгорает".
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