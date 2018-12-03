Магний – очень важный минерал для организма. Он влияет не только на физическое, но и на психическое состояние здоровья человека. Магний является структурным компонентом 300 ферментов, что и предопределяет системное влияние магния на энергетические процессы в сердце, нервной системе, работающих мышцах.

Об этом в эксклюзивном комментарии здоровья 24 сообщил доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович.

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Дефицит магния может спровоцировать тяжелые заболевания. Поэтому важно придерживаться правильного рациона.



Боль в сердце – симптом недостатка магния в организме

Начальными признаками дефицита магния в организме являются:

Сердцебиение, аритмия и тахикардия, боль за грудиной, изменение артериального давления в любую сторону; Бессонница, ночное потоотделение, тяжелое пробуждение, плаксивость; Состояние беспокойства, нервозность, страх, нарушение кожной чувствительности (парестезии); Быстрая утомляемость, головная боль, трудности с концентрацией внимания, внезапные головокружения, потеря равновесия, утренняя усталость даже после длительного сна, ощущение тяжести в теле; Выпадение волос, ломкость ногтей, кариес зубов; Чувствительность к смене погоды, к холоду, влажности, случаются боли в зубах, деснах, суставах; Снижение температуры тела, холодные руки и ноги, покалывание в ногах, спазмы; Подергивания век, точки перед глазами.



В дальнейшем могут возникать острые, спазматические боли в желудке, нередко с поносом; спазмы мышц, мышечные подергивания, тремор, боль при потягивании и напряжении мышц; анемия вследствие гемолиза; образование трофических язв.

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Однако, суточная потребность в магния с пищей может полностью покрыть потребность в нем. Содержание магния в продуктах питания растительного происхождения обычно в несколько раз выше, чем в продуктах животного происхождения.



Содержание магния в продуктах растительного происхождения обычно в несколько раз выше

Основными источниками магния являются:

- фасоль – 167 мг/ в 100 граммах,

- злаковые крупы – 113-130 мг/ в 100 граммах,

- горох – 107 мг/ в 100 граммах.

Врач Акентьев Сергей Александрович “Кроме того, источником магния могут быть: шпинат, морская капуста, арбуз, некоторые минеральные воды, виноград, какао, кедровые, лесные и миндальные орешки, семена тыквы, подсолнуха, сои, пшеничные отруби, крупы (гречка, пшеничная, перловая, овсяная), бобовые (чечевица), крабы, моллюски, печень, овес, яблоки, инжир, лимоны, грейпфруты, шиповник, чеснок. К сожалению, в большинстве продуктах с магнием, есть много кальция или фосфора, которые препятствуют усвоению магния (мясо, птица, картофель, молоко и молочные продукты).”

Полезно знать, что…

- в крови уставших людей есть меньше магния, чем в крови людей, полных сил;

- у нервных, легко возбудимых индивидуумов нарушения работы сердечной мышцы случается значительно чаще, чем у спокойных. Оказывается, что в момент раздражения магний, который находится в организме, "сгорает".

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