На уже разбитом объекте – свежие поражения: медиа показали спутниковые снимки нефтебазы "Армавир"

Последствия дальнобойных ударов украинских беспилотников по топливной инфраструктуре России признают уже и "военкоры" страны-агрессора. Речь идет, в частности, об атаке по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Армавире Краснодарского края.

Спутниковые данные с последствиями удара опубликовали "Схемы". На них видно, что по меньшей мере один резервуар на территории объекта получил повреждения.

Каковы последствия удара по нефтебазе в Армавире?

В распоряжении журналистов оказалось спутниковое фото Planet Labs от 31 мая, на котором зафиксированы последствия атаки.

На кадрах заметно, что еще один резервуар на этой нефтебазе, который был поражен ранее – в марте, до сих пор не восстановлен и не заменен. О предыдущем поражении этого объекта сообщал телеграмм-канал "Киберборошно".



Последствия удара по "Армавиру" / Снимки, опубликованы "Схемами"

Объект "Армавир" принадлежит российской "Южной нефтяной компании". Ранее российские паблики сообщали об атаке дронов в районе города Армавир, однако официальные представители администрации Краснодарского края и губернатор региона эти события не комментировали.

О поражении цели в Краснодарском крае 30 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив, что операцию выполнила СБУ.

Он подчеркнул, что такие удары являются частью более широкой стратегии давления на Россию с целью принудить ее к миру. По его словам, это очередные "дальнобойные санкции" на расстоянии около 500 километров от украинской границы.

Зеленский отметил, что Украина таким образом возвращает войну туда, откуда она, по его словам, началась, и отметил, что Россия могла бы давно прекратить агрессию, но сознательно выбрала ее продолжение.

Кстати, министр обороны Украины Михаил Федоров на днях объявил о старте программы "Логистический локдаун", которая предусматривает усиление ударов по российской военной логистике в глубине фронта и развитие средней дальности ударных возможностей ВСУ.

Со своей стороны советник Федорова, Сергей "Флеш" Бескрестнов, анонсировал "тяжелое лето" для врага.