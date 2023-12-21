Будет достаточно, когда не будет целей: офицер-артиллерист рассказал, что с боеприпасами на фронте

В последние месяцы 2023 года информация о том, что Силам обороны не хватает артиллерийских боеприпасов, стала публичной. Впрочем, подобная ситуация является "нормальностью" в условиях ведения боевых действий высокой интенсивности.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. Он уверен, что в условиях полномасштабной войны артиллерийских снарядов не может быть достаточно в принципе.

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Что думает военный о нехватке снарядов

Украинские военные ощущают дефицит боеприпасов с первого дня полномасштабной войны.

"У врага гораздо больше металлолома: бронетехники, пушек и боеприпасов. Они накапливали эти боеприпасы (в течение длительного времени – 24 Канал), а у нас, к сожалению, склады с боеприпасами взрывались", – отметил военный.

: после первой российской агрессии против Украины в 2014 году спецподразделения Кремля провели ряд успешных диверсий на украинских складах по хранению боеприпасов. Наибольшие потери Вооруженные Силы понесли от взрывов в Балаклее и Калиновке в 2017 году, когда врагу удалось нанести ущерб Украине на 18 миллиардов гривен.

Поэтому, несмотря на преимущество Украины в контрбатарейной борьбе, количество боеприпасов у врага до сих пор больше. И представить, что в какой-то момент у Силы обороны будет "достаточно" боеприпасов, сейчас трудно.

Пока есть вражеские цели, боеприпасы лежать не будут, а будут направлены во врага. Пока есть вражеские цели, боеприпасов всегда не будет хватать для того, чтобы уничтожить всех врагов, которых мы видим,

– убежден Назаренко.

После войны Украина сможет перейти к накоплению боеприпасов на будущие потребності. А сейчас, поскольку боеприпасов физически меньше, чем враждебных целей, их не может быть достаточно. Учитывая это, следует увеличивать отечественное производство этого оружия и надеяться на помощь международных партнеров.

Что говорят о нехватке боеприпасов чиновники