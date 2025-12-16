Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, почему такие подходы могут иметь опасные последствия. Он очертил, что произойдет на практике, если на этом участке фронта появится пауза или "нейтральная зона".

Что произойдет, если появится "нейтральная территория"?

Идея нейтральной зоны выглядит спокойно только на бумаге. В реальности любое пространство без четкого контроля быстро становится точкой входа для сил, которые готовы воспользоваться слабостью. В случае Донбасса это означает появление вооруженных групп, формально не связанных с армией.

Надеяться на то, что россияне не зайдут в нейтральную территорию, это надо быть очень наивным,

– сказал Тимочко.

Он отметил, что такая схема уже много раз применялась Россией. Сначала заходят "местные", дальше появляется вооружение, а затем и регулярные подразделения. Формально договоренности не нарушены, но ситуация на земле меняется. Отдельный вопрос – что делать, если договоренности нарушат. По его оценке, любые гарантии теряют смысл, если за ними не стоит автоматический и жесткий ответ. Иначе это становится сигналом, что нарушения можно проверять на прочность.

Какова будет реакция США, если они нарушат? Вот они нарушили – и что дальше?

– заметил военный обозреватель.

Он пояснил, что без четко прописанного механизма ответственности Россия будет воспринимать такие договоренности как временную паузу. В этом случае инициатива снова оказывается на стороне того, кто готов действовать силой.

Сейчас нет целостной картины переговоров

Сейчас, по его словам, публично озвучивают лишь отдельные фрагменты возможных договоренностей. Нет четкого понимания ни последовательности шагов, ни того, кто именно принимает финальные решения. Это создает пространство для манипуляций и противоречивых заявлений.

Россияне уже говорят, что речь идет не о переговорах, а о капитуляции,

– отметил Тимочко.

Он обратил внимание, что даже внутри российской стороны нет единой позиции. Это, по его мнению, свидетельствует о желании затягивать процесс и параллельно усиливать давление – как на международных площадках, так и внутри Украины.

Кремль не заинтересован в завершении войны

Он также объяснил, что для нынешней российской системы война стала способом удерживать контроль. Остановка боевых действий означает экономические проблемы, вопросы к власти и необходимость объяснять обществу, ради чего все это было.

Для России сейчас нет интереса прекращать войну,

– сказал военный обозреватель.

Именно поэтому он не видит оснований верить, что любые договоренности будут выполняться добросовестно. По его мнению, Россия будет использовать переговоры как инструмент выигрыша времени и попытается выторговать больше, не останавливая давление.

Что известно о мирном плане для Украины?