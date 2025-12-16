Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому такі підходи можуть мати небезпечні наслідки. Він окреслив, що станеться на практиці, якщо на цій ділянці фронту з'явиться пауза або "нейтральна зона".

Що станеться, якщо з'явиться "нейтральна територія"?

Ідея нейтральної зони виглядає спокійно лише на папері. У реальності будь-який простір без чіткого контролю швидко стає точкою входу для сил, які готові скористатися слабкістю. У випадку Донбасу це означає появу збройних груп, формально не пов'язаних з армією.

Сподіватися на те, що росіяни не зайдуть у нейтральну територію, це треба бути дуже наївним,

– сказав Тимочко.

Він наголосив, що така схема вже багато разів застосовувалася Росією. Спершу заходять "місцеві", далі з'являється озброєння, а потім і регулярні підрозділи. Формально домовленості не порушені, але ситуація на землі змінюється. Окреме питання – що робити, якщо домовленості порушать. За його оцінкою, будь-які гарантії втрачають сенс, якщо за ними не стоїть автоматична й жорстка відповідь. Інакше це стає сигналом, що порушення можна перевіряти на міцність.

Яка буде реакція США, якщо вони порушать? От вони порушили – і що далі?

– зауважив військовий оглядач.

Він пояснив, що без чітко прописаного механізму відповідальності Росія сприйматиме такі домовленості як тимчасову паузу. У цьому разі ініціатива знову опиняється на боці того, хто готовий діяти силою.

Зараз немає цілісної картини переговорів

Наразі, за його словами, публічно озвучують лише окремі фрагменти можливих домовленостей. Немає чіткого розуміння ані послідовності кроків, ані того, хто саме ухвалює фінальні рішення. Це створює простір для маніпуляцій і суперечливих заяв.

Росіяни вже кажуть, що мова йде не про переговори, а про капітуляцію,

– зазначив Тимочко.

Він звернув увагу, що навіть усередині російської сторони немає єдиної позиції. Це, на його думку, свідчить про бажання затягувати процес і паралельно посилювати тиск – як на міжнародних майданчиках, так і всередині України.

Кремль не зацікавлений у завершенні війни

Він також пояснив, що для нинішньої російської системи війна стала способом утримувати контроль. Зупинка бойових дій означає економічні проблеми, питання до влади й необхідність пояснювати суспільству, заради чого все це було.

Для Росії зараз немає інтересу припиняти війну,

– сказав військовий оглядач.

Саме тому він не бачить підстав вірити, що будь-які домовленості будуть виконуватися добросовісно. На його думку, Росія використовуватиме переговори як інструмент виграшу часу і спробує виторгувати більше, не зупиняючи тиск.

