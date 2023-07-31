Ситуация напряженная: как Беларусь помогает мигрантам атаковать польских пограничников

На польско-белорусской границе каждый день проходят провокации. Белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам прорываться в соседнюю страну.

На фоне перемещения вагнеровцев в Беларусь участились попытки незаконного пересечения границы с соседней Польшей. По словам уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, этими попытками руководит непосредственно белорусская власть.

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Прорыв через границу

После того как прозвучали заявления Лукашенко о том, что вагнеровцы мечтают посетить Варшаву и Жешув, выросло количество желающих попасть в страну нелегально.

Каждый день иностранные мигранты со стороны Беларуси пытаются прорваться на территорию Польши. Однако, встретив сопротивление польских пограничников, они прибегают к мести, к "мелкому вредительству".

Провокаторы начинают просто таки атаковать их всем, что попадет под руку. В польских охранников границы летят брусчатка, камни и кирпичи.

Правда, Станислав Жарин убежден, что пограничников атакуют не случайно найденными вещами.

Орудие для атак этим людям поставляют сами белорусские пограничники.

Белорусские пограничники курируют нападения мигрантов

В Польше в атаках на пограничников, а также в содействии нелегальному пересечению границы обвиняют белорусских коллег.



Там считают, что именно белорусские пограничники указывают мигрантам на места, где можно нелегально пересечь границу.



Также они поставляют нелегалам необходимое оборудование, с помощью которого можно перейти через забор на польской границе: это лестницы и болторезы.



Кроме того, брусчатка, камни и другие предметы, которыми недовольные мигранты штурмуют поляков, тоже возле границы оказываются не случайно. Их там намеренно оставляют белорусские пограничники.

Гибридная война

Станислав Жарин называет такие инциденты "гибридной войной" против страны. Польшу пытаются расшатать изнутри искусственно созданным миграционным напором.

Он считает, что это также часть российского плана по дестабилизации восточного фланга НАТО.

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