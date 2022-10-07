"Подарки" от Лукашенко: нелегалы из Беларуси пытаются попасть в Литву
С территории Беларуси в Литву систематически стремятся просочиться нелегальные мигранты. Только 5 октября пограничники завернули на границе с Беларусью 122 человека.
Об этом 24 каналу рассказал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. По его словам, это типичная ситуация, которая наблюдается на литовско-белорусской границе уже больше года.
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Специальные "подарки" от Лукашенко
Среди тех, кто пытается нелегально попасть в Литву – люди из Ирака и Сирии.
Каждый день наши пограничники так работают. Эти беженцы – специальные "подарки" от Лукашенко,
– отметил Тапинас.
Однако Литва приняла решение закрыть свои границы. Нелегалов останавливают и возвращают на территорию Беларуси.
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По словам журналиста, аналогичные меры применяются также в других странах Балтии и Польши.
"Люди пытаются попасть в Литву ежедневно. Сегодня их может быть 100, завтра – 50. Они идут волнами от Лукашенко. Это несчастные люди, которые являются просто пешками в игре усатого диктатора", – подчеркнул Тапинас.
Почему Литва не пускает нелегалов с территории Беларуси
В пограничной службе Литвы утверждают, что белорусские чиновники активно содействуют нелегальной миграции в Литву через территорию Беларуси.
Литва приняла правильное решение, поскольку говорить, что это беженцы от войны, не совсем правильно. Это экономические мигранты, которые хотят попасть в Западную Европу и там жить,
– объяснил телеведущий.
Едут ли в Литву россияне
Что касается россиян, то убегая от мобилизации, они не так активно штурмуют границы Литвы, как других стран.
Конечно, есть россияне, которые вдруг вспомнили о своих литовских корнях. Они также проникают в Литву. Однако больших волн мы пока не наблюдаем,
– сообщил Тапинас.
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