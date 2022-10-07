Про це 24 каналу розповів литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. За його словами, це типова ситуація, яка спостерігається на литовсько-білоруському кордоні вже понад рік.

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Спеціальні "подарунки" від Лукашенка

Серед тих, хто намагається нелегально потрапити до Литви, – люди з Іраку та Сирії.

Кожного дня наші прикордонники так працюють. Ці біженці – спеціальні "подарунки" від Лукашенка,

– зазначив Тапінас.

Однак Литва ухвалила рішення закрити свої кордони. Нелегалів зупиняють та завертають на територію Білорусі.

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За словами журналіста, аналогічні заходи застосовують також в інших країнах Балтії та Польщі.

"Люди намагаються потрапити у Литву щодня. Сьогодні їх може бути 100, завтра – 50. Вони йдуть хвилями від Лукашенка. Це нещасні люди, які є просто пішаками у грі вусатого диктатора", – наголосив Тапінас.

Чому Литва не пускає нелегалів з території Білорусі

У прикордонній службі Литви стверджують, що білоруські посадовці активно сприяють нелегальній міграції до Литви через територію Білорусі.

Литва ухвалила правильне рішення, оскільки говорити, що це – біженці від війни, не зовсім правильно. Це економічні мігранти, які хочуть потрапити у Західну Європу і там жити,

– пояснив телеведучий.

Чи їдуть у Литву росіяни

Щодо росіян, то, втікаючи від мобілізації, вони не так активно штурмують кордони Литви, як інших країн.

Звісно, є росіяни, які раптом згадали про своє литовське коріння. Вони також просочуються в Литву. Однак великих хвиль ми поки не спостерігаємо,

– повідомив Тапінас.

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