Немецкий Бундестаг обнародовал детали визита Меркель в Украину

Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, 22 августа. В рамках официального визита она возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Ангела Меркель обсудит с президентом Зеленским двусторонние экономические договоренности, а также выполнение минских договоренностей. Об этом Германия сообщила 18 августа.

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Канлерка Германии встретится с Зеленским после переговоров планируют пресконференции

В немецком Бундестаге официально обнародовали дату визита Ангелы Меркель в Украину. Канцлер Германии посетит государство 22 августа – накануне саммита Крымской платформы.

Визит Меркель начнется с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Далее канцлер встретится с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский наградит Ангелу Меркель "Орденом Свободы", который является высшим орденом заслуг в Украине,

– отметила немецкая сторона.

После того Меркель и Зеленский обсудят:

двустороннюю и экономическую политику между Германией и Украиной;

реформы в Украине;

а также выполнение минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

После переговоров планируют совместную пресc-конференцию. Далее Ангела Меркель встретится с премьером Денисом Шмыгалем.

Что известно о визите Ангелы Меркель в Украину

О том, что предварительно Ангела Меркель планирует посетить Украину 22 августа, сообщили 9 августа. Тогда спикер президента Украины заверил – вероятно, одной из тем встречи может стать и "Северный поток-2".

11 августа эк-спосол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что участие канцлера в саммите Крымской платформы необходимо. Он заверил – если она не примет участие в саммите Крымской платформы, то это будет настоящий провал Украины.

16 августа нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что не стоит искать измену, если канцлер Германии не примет участие в саммите Крымской платформы.

В частности Дмитрий Кулеба недавно говорил, что видимо нет ни одной страны в мире, в МИД которой не обратились бы российские дипломаты с требованием не участвовать в саммите Крымской платформы.

"Слуга народа" не считает, что отсутствие Меркель на Крымской платформе может быть из-за давления России.