В немецко-украинских отношениях есть определенные проблемы, – политолог о визите Меркель в Киев

20 августа 2021 , 16:49
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Источник:

24 канал

Уже 22 августа 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским. Однако эксперты отмечают, что доверие между странами разрушено.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Он отметил, что все чаще раздаются тезисы о проблемах в немецко-украинских отношениях.

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Какие проблемы существуют между странами

По словам Умланда, сейчас многие украинские эксперты, политики и дипломаты считают, что доверие между Киевом и Берлином разрушено.

Проблемы, которые действительно есть в украинско-немецких отношениях, скорее относятся к "патологиям" общей политики Германии,
– сообщил Умланд.

Он также отметил, что Украина является крайней, ведь Германия отличается "фундаментальным пацифизмом".

Немецкое правительство не против Украины

По его мнению, Германия не является антиукраинской страной. Все значимые партии в той или иной степени поддерживают Украину, а также ее независимость и территориальную целостность.

Политолог сообщил, что можно и дальше вести активные отношения с Германией. Стоит использовать поддержку страны лишь в тех аспектах, где это возможно. Однако это не касается таких вопросов, как:

  • поставка оружия;
  • отказ от "Северного потока-2";
  • вступление в НАТО.

"Есть много других сфер, в которых Германия может и хочет поддерживать Украину", – подчеркнул Умланд.

Обратите внимание! 20 августа 2021 года Ангела Меркель прибыла в Москву на встречу с главой Кремля. Они обсудят строительство "Северного потока-2".

Андреас Умланд о немецко-украинских отношениях: смотрите видео

Визит Меркель в Киев: самое главное

  • О визите Меркель в Украину стало известно 9 августа.
  • Одной из возможных тем для обсуждения может стать "Северный поток-2". Также предполагают, что может прозвучать вопрос формулы Штайнмайера.
  • Пока неизвестно, примет ли канцлер участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
  • Депутат Ирина Верещук заявила, что "у нее (Меркель – 24 канал) все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, несмотря на успешность визита".
  • После переговоров политики планируют провести совместную пресс-конференцию.
Автор: Роман Стек