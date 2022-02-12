Немедленно уехать из Украины своих граждан попросили еще 3 страны – Канада, Латвия и Эстония

Еще три страны рекомендовали своим гражданам немедленно уехать из Украины из-за угрозы российского вторжения. В общей сложности таких стран уже более десяти.

В частности, США, Великобритания, Израиль и другие. Вечером 11 февраля стало известно, сообщает 24 канал, что к этому списку присоединились Эстония, Латвия и Канада.

Также интересно Вторжение России: СМИ уже "знают" дату нападения, но Белый дом еще не знает, отдал ли Путин приказ

Таллин советует эстонцам не ехать в Украину и не находиться там

Как отметили в министерстве иностранных дел Эстонии, о чем сообщили на местном портале ERR.ee:

"В связи с ростом уровня угрозы военных действий" гражданам этой страны стоит "без необходимости не выезжать в Украину".

А находящимся в Украине эстонцам следует "по возможности вернуться в Эстонию".

Рига просит латвийцев "безопасно вернуться" домой

В МИД Латвии сообщили, что рекомендуют гражданам своей страны немедленно вернуться домой. И при этом:

Для эвакуации использовать "любые доступные безопасные транспортные средства".

А маршрут возвращения лучше выбирать через "страны-члены Европейского Союза или НАТО".

Оттава призывает канадцев подготовиться к немедленному выезду из Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала "всех канадцев в Украине осуществить необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну". Об этом написали в Укринформе.

Отметим, что Канада еще раньше начала призывать граждан не ехать в Украину.

И даже вывезла большинство сотрудников дипломатических миссий и членов их семей.

О подобных решениях других стран стало известно несколько раньше и в этот же день

Все страны (а их уже по меньшей мере 12) эти рекомендации высказали из-за угрозы вторжения российской армии в Украину. Это, кроме указанных выше:

Напомним в видео: сутки назад Байден призвал граждан США немедленно уезжать из Украины

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.