Константин Немичев, один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса, объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему россияне фокусируют свое внимание именно на нем и "Чили". Он отметил, что россияне неоднократно пытались достать его и даже придумали, что собратья попали в плен.

Какие планы россиян сорвали Немичев и "Чили"?

Немичев отметил, что долгое время ему было непонятно, почему россияне разыскивают его. Но впоследствии украинские спецслужбы, которые все равно общаются с российскими по горизонтальным контактам, поставили вопрос, почему нацелились именно на нас, когда есть разные комбриги, главнокомандующие и вообще много других людей.

"Наши фотографии висят во всех райотделах России. Там просто безумие. Поэтому у их спецслужб спросили, и они ответили, что будут нас догонять и не отпустят. Это из-за того, что мы сорвали российские планы по Харькову", – объяснил заместитель командира полка.

Обратите внимание! Константин Немичев также вспомнил, как ему вместе с побратимами удалось защитить Харьков в первые дни войны. По его словам, за полгода до начала полномасштабного вторжения началась подготовка людей в Харькове. В 2021 году каждую субботу и воскресенье проводились тренировки, которые прошли 5 тысяч человек. Каждому человеку сообщали, где будет сбор в случае начала полномасштабного вторжения, где будет организована логистика, как будет осуществлена связь. По словам Немичева, в шесть утра 24 февраля 2022 года собралось 600 человек, которые впоследствии были вооружены. Россияне планировали захватить 5 объектов в Харькове, но благодаря добровольцам, города удалось удержать.

Россияне имели план зайти в город и захватить его. Они свой замысел почти реализовали, если бы не добровольцы. Поэтому, по его словам, противник хочет поститься за это.

Они постоянно работают. За это время было уже 4 покушения, которые наши спецслужбы успешно сорвали. Они не остановились, и я думаю, что они и в дальнейшем будут работать,

– предположил Константин Немичев.

Также однажды депутатом российской госдумы Шаманов заявил, что Немичева и "Чили" якобы взяли в плен и мы даже даем показания.

На тот момент мы были в Ольховке без связи и занимались штурмовыми действиями. Люди думали, что это правда, потому что они звонили нам, а мы не отвечали. Ночью мы вернулись, вышли на связь, а у нас "красный" телефон – все звонили, писали. Пропаганда сработала на 5 – 6 часов и все. Потом мы опровергли это все. Записали видео и сказали, что с нами все в порядке, а российская пропаганда, к сожалению, вот такая,

– отметил он.

Он добавил, что на этом примере можно увидеть всю российскую пропаганду, которая построена на лжи.

