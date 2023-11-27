Готовились к непогоде: как ухудшение погодных условий будет влиять на действия россиян

В Украине в последние дни значительно ухудшилась погода. Особенно тяжело приходится в таких погодных условиях воевать нашим защитникам на фронте. Однако россияне пытаются воспользоваться непогодой для осуществления своих намерений.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что атака врага "Шахедами" 25 ноября преследовала цель создать проблемы украинцам накануне похолодания и снегопада. Однако замысел противника не осуществился.

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Запускать "Шахеды" не решаются

С ухудшением погоды, в том числе с появлением сильных порывов ветра, использование беспилотников становится невозможным – как со стороны украинских военных, так и противника.

На этот период использования БПЛА будет существенно ограничено или вообще прекращено с обеих сторон до момента, когда погодные условия станут более благоприятными,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Также запускать в метель беспилотники типа "Шахед" россияне не решаются, потому что ветер может их повредить. 26 ноября вблизи оккупированного Крыма скорость ветра достигала 130 километров в час. "Шахеду", имеющему длину – 3 метра и ширину – 2 метра, невозможно в таких условиях не только летать, но даже сохранить целостность фюзеляжа.

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В то же время россияне готовились к ухудшению погоды в Украине. 25 ноября они совершили массированный налет дронов на Украину, в частности, на Киевскую область. По их расчетам "Шахеды" должны были нанести удары и повредить энергетическую инфраструктуру Украины.

А 26 ноября должна была начаться метель, снизиться температура и, по их расчетам, украинцы без отопления и света, должны были почувствовать себя как в "каменном веке".

"Однако благодаря нашим Воздушным силам планы россиян, к счастью, не осуществились", – подчеркнул Иван Ступак.

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