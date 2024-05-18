Несколько десятков раненых, четверо убитых: россияне массированно ударили по нескольким районам Харькова
Последние дни Харьков находится под постоянными ударами российских оккупантов. 18 мая снова россияне применили управляемые авиабомбы по городу.
Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты атаковали в Харькове частный сектор. Там очень повреждены три дома.
Последствия атаки
Корреспондентка отметила, что вокруг попадания еще более десятка разрушений. В результате удара пять раненых, среди них двое детей.
Люди находились в своих комнатах в частных домах и занимались повседневными делами, когда случился удар,
– сказала Анна Черненко
Яна, жительница разрушенного обстрелом дома, родственница раненых, рассказала, что случилось с ее родными.
Сестра с семьей были в больнице. Им наложили швы, сейчас едут уже домой. Коты и собаки в шоке, они тоже ранены – сейчас у соседей находятся. Я не знаю, подлежит ли дом восстановлению, или нет. Это уже второй прилет был. Первый был в 2022 году, тогда не так было разрушено, тогда его восстановили. А теперь не знаю удастся ли, – сказала она.
Последствия российского обстрела/ Фото Анны Черненко