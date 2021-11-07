Несколько стран Африки и Азии присоединятся к Крымской платформе, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас идет активная работа над "расширением географии" Крымской платформы. По его словам, несколько стран Африки и Азии находятся на финальной стадии присоединения к инициативе.

Об этом министр иностранных дел сообщил, выступая на панели форума "Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

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Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к Крымской платформе. Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии для того, чтобы расширить эту географию,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также отметил, что в самой Крымской платформе сейчас происходит отладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений Крымской декларации.

Крымская платформа в Киеве: коротко

В Киеве 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. В частности, приехали представители всех стран НАТО.

Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа.

Участники мероприятия подписали совместную декларацию, которая предусматривает санкции против России.