Харьков сейчас находится в красной зоне, так как в городе сложная коронавирусная ситуация. Несмотря на это власти города решили, что метрополитен не будет прекращать своей работы.

О том, что Харьков не будет закрывать метро, а также наземный транспорт сообщили на сайте Харьковского городского совета.

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Мотивировали это тем, что власть не хочет нарушать комфорт в городе, поэтому работу транспорта останавливать пока не собираются. Однако согласно обязательным условиям адаптивного карантина, это запрещено.

Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечение их комфортной жизни в городе,

– подчеркнул мэр Харькова Геннадий Кернес.

Обратите внимание! В красную зону по состоянию на 7 августа записали: Харьков, Костопольский район Ровненской области, а также там остался Кицманский район Черновицкой области. Красная зона запрещает работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Что известно об адаптивном карантине в Украине?

В Украине регионы с 1 августа поделили на красную, желтую, оранжевую и зеленую зоны.

Новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделили на 4 зоны, вступили в силу 3 августа. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.



Адаптивній карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала