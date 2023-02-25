Несокрушимые победят, – Зеленский показал эмоциональные кадры за год полномасштабной войны

Год стойкости. Год выдержки. Год единства. Несокрушимые поднялись на борьбу в феврале. Несокрушимые победят,

– написал Владимир Зеленский.

Год несокрушимости: видео

"Несокрушимость состоит из решения принять бой. И Украина приняла бой, и стала сопротивляться, спасать и помогать, освобождать и убеждать мир", – говорится в видеоролике.

К слову, 24 Канал собрал 100 фото, болезненно напоминающих обо всем пережитом. Кадры уже вошедшие в историю, и от которых разрывается сердце. Фото, которые навсегда в нашем сознании и доказывают нашу несокрушимость – просмотреть их можно по ссылке – "Февраль, затянувшийся на год": сто фото войны навсегда в нашей памяти".

Президент наградил Героев