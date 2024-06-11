Вместе с Беларусью: Россия начала второй этап нестратегических ядерных учений

Кремль продолжает бряцать нуклеарным оружием. Минобороны России заявляет о начале второго этапа нестратегических учений ядерных сил.

Москва отмечает, что тренировки будут проходить между отдельными частями вооруженных сил России и Беларуси. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские источники.

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Ядерные учения: Россия начинает второй этап

Так называемое оборонное ведомство Кремля заявляет, что в ходе учений военные будут отрабатывать вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Учения направлены на поддержку готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии,

– указано в источнике.

Москва определила целью учений – "безусловное обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства". Речь идет о Беларуси, которая, похоже, уже полностью зависит от большого соседа и находится под его полным управлением.

В рамках первого этапа учений, что начался 21 мая , вражеские военные отрабатывали задачи с ракетным комплектом "Искандер". В тренировках принимал участие личный состав ракетных соединений Южного военного округа.

Кроме того, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения. Речь идет об аэробаллистических гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и вылетах в назначенные районы патрулирования.

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