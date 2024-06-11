Вместе с Беларусью: Россия начала второй этап нестратегических ядерных учений
Кремль продолжает бряцать нуклеарным оружием. Минобороны России заявляет о начале второго этапа нестратегических учений ядерных сил.
Москва отмечает, что тренировки будут проходить между отдельными частями вооруженных сил России и Беларуси. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские источники.
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Ядерные учения: Россия начинает второй этап
Так называемое оборонное ведомство Кремля заявляет, что в ходе учений военные будут отрабатывать вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Учения направлены на поддержку готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии,
– указано в источнике.
Москва определила целью учений – "безусловное обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства". Речь идет о Беларуси, которая, похоже, уже полностью зависит от большого соседа и находится под его полным управлением.
Кроме того, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения. Речь идет об аэробаллистических гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и вылетах в назначенные районы патрулирования.
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- Аналитики констатируют, что Кремль в своей ядерной риторике продвигает тезисы, которые не согласуются между собой. Так, Путин рассказывал, что нет необходимости применять ядерное оружие, но параллельно он пригрозил Западу арсеналом.
- Очевидно, такие месседжи направлены на дестабилизацию информационного поля и запугивание мира российским ядерным оружием. Следует отметить, что Москва обостряет ядерную риторику, когда на фронте идет все так, как это нужно врагу.
- К сожалению, ядерный шантаж России иногда имеет влияние. Эксперты отмечают, что Запад боится нападения путинской армии на другие страны Европы и применения Москвой своих нуклеарных арсеналов. Поэтому и Украине позволяют ограниченно бить по агрессору.