Нет ничего прекраснее, – Воздушные силы показали полет Scalp и Storm Shadow на россиян

Вечером 18 декабря Воздушные силы обнародовали вдохновляющие фотографии. На них ракеты Scalp и Storm Shadow летят на оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

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Scalp и Storm Shadow летят в направлении врага

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поблагодарили за поддержку партнеров – Францию и Британию. А также автора замечательных фото Алексею Бобовникову и пилотов 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко за успешную боевую работу.

Нет ничего прекраснее, чем ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла!

– написали в ВС.

Фотографии, которые показали Воздушные силы, действительно очень красивые. Такая убийственная красота, предназначенная для захватчика. И радующая глаз каждого украинца.

Облака не мешают ракетам от Украины / Фото ВС

Ракеты очень красиво летят на врага / Фото ВС

На последней фотографии хорошо заметны характерные очертания западной ракеты.

Экспорт добра, мира и демократии из Украины / Фото ВС

На фейсбук-странице Командования Воздушных Сил люди активно комментируют фотографии.

Низкий поклон защитникам!

Это кайф!

Красиво!

Хорошо пошла, это к солнечной погоде.

Лучше, чем оргазм.

А Алексей Бобовников добавил: "Не только кросивое, но и действенное".

Киев метко бьет по России западными ракетами

В своем посте ВС не указали, что ракеты летят конкретно на российскую территорию – может идти речь и об оккупированных территориях. И, конечно, не указали дату и цель удара. Но, как бы то ни было, разрешение на удары западными ракетами по России, которого мы так долго ждали, оправдало себя. Атаки Киева по военным объектам России эффективны.

В конце ноября говорилось, что Британия передает Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. И этих боеприпасов должны были предоставить десятки.

Тогда же говорили и о том, что Украина уже использовала ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. В частности для атаки в Курской области. Тогда погибло много солдат КНДР, были ранены северокорейские генералы, убит первый заместитель командующего Ленинградского военного округа генерал-лейтенанта Валерий Солодчук.