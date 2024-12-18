Нет ничего прекраснее, – Воздушные силы показали полет Scalp и Storm Shadow на россиян
Вечером 18 декабря Воздушные силы обнародовали вдохновляющие фотографии. На них ракеты Scalp и Storm Shadow летят на оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
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Scalp и Storm Shadow летят в направлении врага
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поблагодарили за поддержку партнеров – Францию и Британию. А также автора замечательных фото Алексею Бобовникову и пилотов 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко за успешную боевую работу.
Нет ничего прекраснее, чем ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла!
– написали в ВС.
Фотографии, которые показали Воздушные силы, действительно очень красивые. Такая убийственная красота, предназначенная для захватчика. И радующая глаз каждого украинца.
На последней фотографии хорошо заметны характерные очертания западной ракеты.
На фейсбук-странице Командования Воздушных Сил люди активно комментируют фотографии.
- Низкий поклон защитникам!
- Это кайф!
- Красиво!
- Хорошо пошла, это к солнечной погоде.
- Лучше, чем оргазм.
А Алексей Бобовников добавил: "Не только кросивое, но и действенное".
Киев метко бьет по России западными ракетами
В своем посте ВС не указали, что ракеты летят конкретно на российскую территорию – может идти речь и об оккупированных территориях. И, конечно, не указали дату и цель удара. Но, как бы то ни было, разрешение на удары западными ракетами по России, которого мы так долго ждали, оправдало себя. Атаки Киева по военным объектам России эффективны.
В конце ноября говорилось, что Британия передает Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. И этих боеприпасов должны были предоставить десятки.
Тогда же говорили и о том, что Украина уже использовала ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. В частности для атаки в Курской области. Тогда погибло много солдат КНДР, были ранены северокорейские генералы, убит первый заместитель командующего Ленинградского военного округа генерал-лейтенанта Валерий Солодчук.