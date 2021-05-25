Нетаньяху назвал условие для мира между Израилем и палестинцами

Премьер-министр Израиля обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном конфликт между Израилем и ХАМАС. Биньямин Нетаньяху считает, что мир между сторонами наступит только после признания израильского государства.

Нетаньяху заявил, что если ХАМАС вновь атакует территорию Израиля, то ответ на это будет крайне тяжелым.

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Условие мира между Израилем и палестинцами

Как правильно заметил президент Джо Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль (Палестиной – 24 канал)",

– отметил премьер-министр.

Напомним, встреча между Нетаньяху и Блинкеном прошла 25 мая в Иерусалиме. Во время разговора стороны пообщались о гуманитарной ситуации в Секторе Газа. Госсекретарь США подчеркнул, что Израиль и Палестина должны принять меры "для установления курса на совместное будущее".

Конфликт между Палестиной и Израилем: основное