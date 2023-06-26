Это была только первая серия в сериале о конце путинской России, – эксперт о бунте Пригожина

Поход Пригожина на Москву прервался, потому что вожак вагнеровцев "вел себя как барыга". Тем не менее это начало конца путинской России.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, финал мятежа Пригожина был "неожиданным, но прогнозируемым".

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"Финал неожиданный, но прогнозируемый. Пригожин, доведя ситуацию до кипения, на самом ее пике выторговал для себя необходимые условия и дал заднюю. Пригожин повел себя как барыга, а не как оппозиционный лидер или представитель интересов простых солдат. Похоже, что это была только первая серия в этом забавном сериале, финал которого показал, что Путин – никакой не диктатор, а испуганный, робкий и пожилой руководитель государства, которое с каждым днем катится в пропасть. Бунт Пригожина – начало конца", – заявил Голобуцкий.

Пригожин искал возможности избежать зависимости от Шойгу

Он отметил, что конфликт между руководителем ППК "Вагнер" Пригожиным и министром обороны России Шойгу возник еще во времена Сирийской кампании и носит системный и постоянный характер. С новой силой он загорелся в начале лета 2023 года.

"Это конкурентная борьба за ресурс государственных средств. Пригожин рассчитывал получить больше полномочий и возможностей от Путина за сомнительную победу в Бахмуте. Вероятно, это должен быть доступ к государственным ресурсам (тюрьмы, госзаказ, военные склады). Шойгу как конкурент Пригожина постоянно перекрывал "кислород" и поставил его в жесткую зависимость от МО РФ. У главного вагнеровца забрали возможность забирать людей из тюрем. Ограничили снабжение снарядами и техникой. Относительная независимость и мобильность вагнеровцев оставалась только в деньгах (это огромные финансовые потоки, которые они зарабатывают на контрактах в Африке). Шойгу и Герасимов хотели наложить руку на африканские заказы и подмять все активы под свой контроль", – отметил эксперт.

По его словам, Пригожин искал возможность избежать зависимости от Шойгу. Пытался пойти в подчинение Росгвардии, делал дерзкие заявления, чтобы привлечь поддержку Путина. Но его не слыхали. Политические амбиции и простая манера общения сделали Пригожина любимцем русского плебса. Но в Кремле этого испугались, увидев рост его политического влияния.

Именно это и подтолкнуло его действовать на опережение, пока окончательно его не слили или ликвидировали. Поэтому он решился на бунт. А доведя ситуацию до кипения, на самом ее пике выторговал для себя необходимые условия и дал заднюю. Миф о справедливой силе, которая накажет коррупционеров, фанерных генералов и преступников, отправивших насмерть более двухсот тысяч российских военных, также развеялся,

– констатирует Голобуцкий.

Мятеж Пригожина: коротко о главном