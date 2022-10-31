Невероятный результат: Воздушные силы сбили почти полсотни российских ракет

Украинские подразделения ПВО утром 31 октября сбили большинство ракет, которыми враг атаковал Украину. Российские террористы выпустили по нашей стране полсотни ракет.

В понедельник, 31 октября, с 7 часов утра российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг атаковал Украину ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

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Враг атаковал Украину с самолетов стратегической авиации

Всего Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Сообщается, что 18 ракет были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Еще 12 ракет уничтожило воздушное командование "Юг". Воздушное командование "Восток" и "Запад" уничтожили 9 и 5 российских ракет соответственно.

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Россия в течение 3 часов обстреливала украинские города

В 7 утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась около 3 часов. За это время Россия атаковала несколько регионов Украины, однако в большинстве случаев сработала ПВО.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в Киевской области. К сожалению, в результате падения обломков повреждены жилые дома в одном из районов Киевской области.

Также россияне нанесли удар по Киеву, из-за чего в столице возникли перебои со светом и водоснабжением.

Сообщалось, что ПВО сработала в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. В Винницкой и Хмельницкой областях, к сожалению, обломки упали на гражданские объекты. По предварительным данным, на Винниччине и Хмельнитчине жертв и пострадавших нет.

В то же время враг нанес удар по объектам инфраструктуры Черкасской и Запорожской областей. Кроме того, в Кировоградской области ракеты оккупантов попали в энергетический объект, из-за чего вспыхнул пожар.

Взрывы утром прогремели в Харькове и области. В Харькове городской глава Игорь Терехов подтвердил информацию о двух прилетах. Взрывы раздавались и в Чугуевском районе Харьковской области.

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