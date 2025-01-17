"Независимость в оружии": Киев работает над увеличением масштабов производства, – Зеленский

Во время обращения 17 января Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку. Она касалась вооружений. Также президент рассказал о приезде словацкой делегации и упомянул удар по Кривому Рогу.

Гарант выразил соболезнования родным погибших в Кривом Роге. Он уверен: если бы Украина получила все необходимые системы ПВО, таких потерь не было бы. Детали передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Что сказал президент в обращении 17 января

На Ставке говорили о независимости Украины в отношении оружия.

Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают,

– проинформировал лидер государства.

По поводу визита делегации словацких парламентариев во главе с Михалом Шимечкой он сказал так: "Надо работать для наших народов, а не для Москвы". Таким образом намекнув на политику Фицо.

Во время встречи речь шла об энергетическом сотрудничестве.

"Мы готовы к открытой и честной работе со Словакией – как со всеми партнерами – ради энергетической безопасности и более комфортных цен на энергоносители. Сейчас некоторые деятели распространяют много дезинформации, но после того, как сроки российского транзита просто закончились, реальность проста: только отношения с партнерами Европы и собственная работа на энергетическую независимость могут помочь Европе", – подчеркнул Зеленский.

Также президент встретился с руководством министерств иностранных дел стран Юго-Восточной Европы. Там тоже говорили о взаимной поддержке – "о нашей безопасности, о нашей экономике, человеческом капитале и наших отношениях в рамках Евросоюза и НАТО".

Зеленский упомянул о вручении наград бойцам ССО, которые взяли в плен первых северокорейских солдат. Еще 17 января он передал орден "Золотая Звезда" Героя Украины маме старшего солдата Дмитрия Масловского ("Кобра" из 71 отдельной егерской бригады).

Парень, который героически погиб в бою с оккупантом в Донецкой области. Многие видели видео этого боя. Это была образцовая храбрость украинского воина,

– сказал глава государства.

Речь о воине, который погиб в рукопашном бою с якутом. Видео последнего боя Масловского облетело сеть недавно, хотя Герой погиб еще в ноябре 2024 года в селе Трудовое возле Курахово.